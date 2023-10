Dragão pronto para o clássico

Depois do Benfica-FC Porto (4-1) e do Sporting-Benfica (3-2), amanhã disputa-se o terceiro clássico consecutivo, com os dragões a receberem os leões num duelo transmitido no site de Record às 18h00. "Todos os jogos são importantes, mas estes são aqueles que mais queremos jogar", disse o guardião portista Xavi Malián.

A jornada arranca já hoje, com destaque para a receção do Benfica ao Murches.