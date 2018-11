FC Porto ganha em Reus e lidera grupo na Liga Europeia

O FC Porto conseguiu este sábado uma importante vitória por 4-2 no pavilhão do Reus, na Catalunha, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga Europeia, principal prova de clubes.No Pavilhão dos Desportos de Reus, os dragões adiantaram-se, com o golo de Rafa, aos 14 minutos. De seguida, aos 23, Joan Salvat marcou e levou o jogo empatado para intervalo.Na segunda parte, os catalães viraram o resultado, com um golo de Marc Juliá, aos 29 minutos, no que foi o seu último momento de ascendente, antes da recuperação azul e branca.O momento-chave do jogo foi o minuto 32, com o italiano Giulio Cocco a faturar por duas vezes e a adiantar os dragões no marcador. Ainda havia tempo para a confirmação, com Poka a fechar no 4-2, aos 39 minutos.O FC Porto lidera o Grupo C da Liga Europeia com seis pontos, tantos quantos tem o Amatori Lodi, de Itália, mas com melhor diferença de golos.