Duelo de candidatos em Oliveira de Azeméis

A Oliveirense vai hoje, perante os seus adeptos, tentar conquistar os primeiros três pontos na ‘guerra’ direta com os seus principais adversários na luta pelo título da 1ª Divisão. Depois da derrota caseira diante do Benfica (1-3) e do empate no João Rocha frente ao Sporting (3-3), a equipa orientada de Renato Garrido defronta o FC Porto, em Oliveira de Azeméis, em jogo da 6ª jornada, num duelo em que vão estar na pista alguns dos melhores jogadores do Mundo.

Este encontro surge no rescaldo da ronda europeia, onde os dois clubes tiveram sortes diferentes. Enquanto os dragões foram a Espanha vencer o Reus (4-2), a Oliveirense caiu em Itália, diante do Follonica (2-3), com o golo da vitória da equipa transalpina a aparecer nos derradeiros segundos.

"A Oliveirense tem uma excelente equipa e é candidata ao título. Não é uma derrota na Liga Europeia que vai fazer com que encarem este jogo de outra maneira. Vão entrar para ganhar e nós vamos fazer o nosso trabalho", avisou o defesa/médio portista, Poka.

Campeão visita Turquel

Quanto aos restantes candidatos ao título, destaque para a visita do Sporting ao terreno do Turquel, depois de um triunfo europeu na Alemanha. "Estamos bem e focados. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar", salientou o técnico Paulo Freitas.

Já o Benfica recebe o recém-promovido Marinhense. "Vai ser complicado, porque vão jogar sem qualquer pressão na Luz", alertou Miguel Rocha.