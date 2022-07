? OFICIAL!



@marcgrau9 reforça l’atac del Barça!



El nou davanter blaugrana arriba lliure, procedent del Liceo, i firma per dues temporades!



— Barça Hoquei (@FCBhoquei) July 11, 2022

O Barcelona oficializou na manhã desta segunda-feira, na sua página de Twitter, a contratação do avançado espanhol Marc Grau, proveniente do Liceo da Corunha.O internacional espanhol, que atuou nas últimas três temporadas no Liceo, reforça assim os blaugrana para as próximas duas épocas, depois de o seu irmão, Carles Grau, ter sido oficializado na semana passada. O hoquista de 26 anos, natural de Lloret del Mar, chega ao plantel orientado por Edu Castro como campeão nacional, sendo mais uma ameaça para as redes das balizas adversárias. Junta-se assim ao português João Rodrigues, ao espanhol Sergi Llorca e ao argentino Pau Bargallo no ataque dos catalães.