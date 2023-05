Edo Bosch após eliminar o Sporting na Champions: «Sonhamos em chegar à final pelo segundo ano seguido»

Edo Bosch, técnico do Valongo, aplaudiu o esforço dos seus jogadores, após a vitória frente ao Sporting rumo às meias-finais da Liga dos Campeões "O sonho continua. Fizemos um grande jogo frente a um grande rival. Estivemos muito bem na defesa. Não começámos bem, mas melhorámos com o desenrolar do jogo. Sabíamos que não podíamos jogar perto deles, jogam com uma pressão muito forte e alargámos o campo ao máximo de forma a não cair na armadilha deles", observou o treinador do Valongo."Tivemos alguma sorte com a bola aos postes e estivemos bem nas bolas paradas. Sonhamos em chegar à final pelo segundo ano consecutivo. Parabéns aos meus jogadores. Não é fácil fazer o que os meus jogadores fizeram frente ao Sporting. Tivemos a sorte necessária nos momentos certos", destacou.