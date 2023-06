Edo Bosch despede-se do Valongo: «Marcou-me para o resto da vida»

Brilhou na baliza ao serviço do FC Porto, agora assume-se como uma certeza como treinador. Três épocas depois de ter chegado ao Valongo, Edo Bosch despede-se do clube, apósfrente ao Trissino no último jogo da temporada.Com uma das melhores gerações de sempre de um clube habituado a formar, o técnico espanhol levou por dois anos seguidos o Valongo à final da Liga dos Campeões, caindo nas finais. Deixa o clube com a conquista da Taça Continental (no início da época,) um dos mais importantes troféus da história do clube."Tem de haver arte nos penáltis, trabalha-se para que a sorte esteja do nosso lado. Já fomos eliminados dos playoffs, hoje também caímos. Estes miúdos vão ganhar muitos títulos. Queríamos despedir-nos com um troféu, há muitos jogadores que passaram aqui uma vida e queriam dedicar o título aos adeptos", lamentou o técnico."Passei aqui três anos e o Valongo marcou-me para o resto da vida. Queria logicamente dar este título ao Valongo e sobretudo aos meus jogadores. É um final inglório, mas o futuro é risonho para os meus jogadores e espero que também seja para o clube", sublinhou.Edo Bosch abraça o maior desafio da carreira de treinador na próxima época ao assumir as rédeas da Oliveirense, emblema que tarda em justificar em títulos o alto investimento feito na última década.