Edo Bosch faz revolução na Oliveirense e reforça-se... em Valongo

A Oliveirense prepara uma revolução no plantel para a próxima. Depois de anos de alto investimento sem o retorno esperado em termos de títulos, o emblema de Oliveira de Azeméis muda a filosofia e aposta na juventude para a temporada 2023/24.Edo Bosch, técnico do Valongo, substitui Paulo Pereira na equipa e leva consigo o filho e guarda-redes Xano Edo, e ainda Facundo Navarro, Nuno Santos e Diogo Abreu. Assinaram por duas temporadas.Diogo Alves (GR), Marc Torra, Lucas Martínez, Xavi Cardoso e Franco Platero continuam na Oliveirense. De saída estão Diogo Fernandes (GR), Jorge Silva, Nuno Araújo, Xanoca, Tomás Pereira e Jordi Adroher.Bruno Di Benedetto, jogador do Liceo, irmão de Roberto Di Benedetto (Benfica) e Carlo Di Benedetto (FC Porto), está muito perto de estar fechado na Oliveirense, mas só vai tomar a decisão final depois da Taça do Rei que decorre este fim de semana. O internacional francês ainda não assinou pela Oliveirense.