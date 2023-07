Edo Bosch: «Foi muito bom ver a estreia do meu filho»

Edo Bosch era um pai feliz no final do encontro. Ao lado da mulher Susana Castro, viu o filho Xano Edo fazer a estreia no Europeu e numa grande competição a nível de seleções. "Fez um bom jogo. Foi uma boa estreia", disse o treinador e antigo guarda-redes do FC Porto ao nosso jornal.





"É mais difícil estar aqui como pai porque estou na bancada e só estou focado no guarda-redes. Como treinador é melhor porque tenho de me preocupar com mais coisas", explica Edo Bosch, natural de Barcelona. E quem sofre mais, pai ou mãe? "É sem dúvida o pai, a mãe é mais fria", brinca o antigo guardião.A estreia de Xano Edo teve o seu simbolismo. Edo Bosch representou o Noia, emblema que atua no Ateneu Agrícola, antes de mudar-se para o FC Porto em 1998. Na Invicta conheceu a mulher e viu nascer o filho.