Edo Bosch procura a primeira Liga dos Campeões da carreira frente ao clube do coração

É uma ironia do destino. Edo Bosch esteve vários a tentar ganhar a Liga dos Campeões enquanto guarda-redes do FC Porto. Nunca o conseguiu. Desde 1998 até 2016, período em que vestiu com orgulho a camisola azul e branca, o antigo guarda-redes espanhol chegou a sete finais da Liga dos Campeões, mas perdeu todas.Hoje (15h), Edo Bosch, agora treinador do Valongo, vai tentar vencer a primeira Liga dos Campeões da carreira e logo frente ao FC Porto, equipa que não vence o título europeu desde 1990. Os dragões têm o indesejável recorde de 11 finais seguidas perdidas. Para tentar a quebrar a má sorte, têm de derrotar a equipa (bem) orientada pelo seu antigo guarda-redes.A cumprir a segunda temporada em Valongo, Edo Bosch conseguiu o segundo apuramento seguido da equipa para a final da Liga dos Campeões. No ano passado, em Torres Novas, perderam a final nos penáltis para os italianos do Trissino. Se na época anterior este feito foi desvalorizado devido à ausência na prova das equipas mais sonantes, o Valongo provou e este ano que faz parte do lote das melhores equipas do Mundo.O técnico espanhol conseguiu levar a mais jovem equipa desta edição da Liga dos Campeões para mais uma final. Tudo isto a fazer viagens diárias para Valongo após os jogos (o plantel não ficou hospedado num hotel em Viana do Castelo), num clube cujo orçamento ronda os 350 mil euros anuais. Um feito notável!