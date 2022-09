Edo Bosch: «Se ganhasse o Valongo também seria justo»

Edo Bosch, técnico do Valongo, gostou do que viu da sua equipa na derrota (1-3) frente ao Benfica. O técnico espanhol destacou o equilíbrio da partida."Foi um bom jogo de hóquei. Criámos ambas oportunidades para ganhar o jogo, mas o Benfica foi mais eficaz na parte final. Os pormenores ditaram o jogo. Se ganhasse o Valongo também teria sido justo. Nos últimos minutos tentámos ganhar a 10ª falta, mas não conseguimos. Não foi pelas bolas paradas que se decidiu o jogo. Se ganhasse o Valongo também seria justo."O técnico enumerou ainda os objetivos do campeão nacional em 2014 para a nova temporada. "Sermos competentes contra todas as equipas, seja o Benfica ou outra qualquer. Queremos ser competentes. Somos rápidos, defendemos bem e somos uma equipa que se diverte a jogar hóquei. Quero ir isso da equipa nos 26 jogos do campeonato e no playoff."