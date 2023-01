Edo Bosch vai treinar a Oliveirense na próxima época e leva Facundo Navarro e Xano Edo

A boa época do Valongo não está a passar despercebida a ninguém.sabe que Edo Bosch vai ser o treinador da Oliveirense na próxima temporada, substituindo Paulo Pereira. O técnico espanhol quer levar consigo o guarda-redes Xano Edo e ainda o argentino Facundo Navarro.A Oliveirense, equipa que tarda em conseguir traduzir em títulos o forte investimento feito na secção de hóquei em patins nos últimos anos, soma apenas quatro vitórias em 11 jogos neste arranque de campeonato e vai mexer na equipa. Xano Edo, filho de Edo Bosch, e Facundo Navarro são dois jovens valores do Valongo, equipa que ocupa o 4º lugar com oito vitória e três derrotas.No caso de Edo Bosch, trata-se de um regresso de Edo a Oliveira de Azeméis, onde trabalhou com adjunto de Renato Garrido entre 2017 e 2020.