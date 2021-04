Edu Castro: «Escolhemos o pior dia para dar a pior versão de nós»

Edu Castro, treinador da equipa de hóquei em patins do Barcelona, elogiou este domingo a derrota (2-6) sofrida diante do Benfica, em jogo a contar para o Grupo C da Liga Europeia da modalidade, resultado que ditou a qualificação da equipa portuguesa para a final four da prova - onde também constam presentes FC Porto, Sporting e Oliveirense.





"Felicito as quatro equipas qualificadas e o Benfica, que era do nosso grupo e fez dois jogos formidáveis. Por outro lado, não me lembro de um jogo tão mau como este na Liga Europeia. Foi uma derrota contundente, exploraram bem os nossos erros e não fomos capazes de chegar a um golo de diferença com o horizonte de chegar a um final de jogo equilibrado. Escolhemos o pior dia para dar a pior versão de nós", começou por dizer o técnico dos blaugrana, em declarações no final do encontro.Depois dos elogios feitos pelo treinador, foi a vez de Sergi Panadero congratular o Benfica pela exibição de hoje. "Felicito o Benfica, foi um justo vencedor. Tornou-nos as coisas incómodas e estavam muito bem no contra-ataque. Não creio que tenha sido uma questão de intensidade. Eles tiveram o marcador a favor, usaram diferentes tipos de intensidade. Não conseguimos encontrar o golo. Com o 3-1 tivemos várias oportunidades para reduzir e aí poderia ter havido uma mudança no rumo do jogo", atirou."Há jogos em que tudo corre mal, este foi um deles, temos que aprender com o que podemos e tirar as conclusões possíveis", concluiu.