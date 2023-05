Edu Castro: «Todos os anos temos de voltar a Portugal para jogar a Liga dos Campeões»

Edu Castro, treinador do Barcelona, mostrou-se desapontando com a eliminação dos catalães frente ao FC Porto na Liga dos Campeões , deixando críticas ao facto das últimas cinco edições da fase final da Champions terem sido em Portugal: Porto, Lisboa, Luso, Torres Novas e agora em Viana do Castelo."Quero felicitar o FC Porto e boa sorte para a final. Pensávamos que com nove faltas era mais fácil conseguir chegar às 10 faltas com o 4x4, daí não ter apostado no 5x4 no final. Fizemos uma 1.ª parte muito boa, duas bolas aos postes e depois de eles marcaram continuámos a criar oportunidades", salientou."Se há clube que não deveria ter ansiedade para ganhar a Liga dos Campeões é o Barça. Temos 22! O hóquei está a mudar e há grande projetos profissionais em Portugal. Os melhores jogadores do mundo estão a vir para aqui. Temos de trabalhar para nos manter competitivos e todos os anos temos de voltar aqui a Portugal para jogar a Liga dos Campeões, o que não é fácil", considerou.