Elite Cup ao vivo: siga a transmissão do OC Barcelos-Sp. Tomar em direto

Depois do Sporting-Oliveirense e do FC Porto-Valongo, siga agora a transmissão em direto do OC Barcelos-Sp. Tomar.





Recorde-se que cidade de Tomar recebe até domingo a prova (é jornal oficial) que junta as oito melhores equipas da fase regular da temporada passada: são elas Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica, OC Barcelos, Sp. Tomar, Valongo e Juv. Viana.OC Barcelos-Sp. Tomar, 18 horasBenfica-Juv. Viana, 21 horas