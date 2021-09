Elite Cup ao vivo: siga a transmissão do Sporting-Oliveirense em direto

A Elite Cup regressa hoje. Depois do interregno de 2020 em virtude da pandemia, a maior prova de pré-temporada e na qual Record é jornal oficial volta em grande com selo oficial da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), aumentando ainda mais o seu prestígio. A cidade de Tomar recebe até domingo a prova que junta as oito melhores equipas da fase regular da temporada passada: são elas Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica, OC Barcelos, Sp. Tomar, Valongo e Juv. Viana.





Sporting-Oliveirense, 10 horasFC Porto-Valongo, 14 horasOC Barcelos-Sp. Tomar, 18 horasBenfica-Juv. Viana, 21 horas