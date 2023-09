Elite Cup: arbitragem aproxima-se do VAR

Pelo segundo ano consecutivo, a Elite Cup volta a ser palco de experimentações na arbitragem. Na edição passada, foi implementado o Sistema de Revisão de Vídeo (SRV), na qual as equipas podiam solicitar, por duas vezes durante o jogo, a revisão de imagens em lances que deixaram dúvidas. Na final da edição do ano passado, entre Benfica e FC Porto, o jogo demorou perto das duas horas devido à demora na análise dos lances. Este ano, treinadores e dirigentes deixam de poder fazer o pedido de revisão de imagens. O SRV sofre alterações e aproxima-se do conhecido VAR, utilizado no futebol.

"A principal diferença que este protocolo apresenta, relativamente ao anterior, é a de atribuir aos árbitros de pista a autoridade e a responsabilidade para decidir quando efetuar uma revisão, em vez de serem os treinadores ou as equipas a terem essa prerrogativa", explica ao nosso jornal Paulo Rainha, diretor para o hóquei em patins do Conselho de Arbitragem da FPP. "Tentamos desta forma agilizar o processo de revisão e evitar possíveis utilizações delatórias do sistema, ou seja, procura-se encurtar o tempo de tomada de decisão do processo. Parece-me um pouco prematuro falar em VAR, apesar de ser mais um passo nessa direção."