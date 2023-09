Elite Cup: arranca a luta pelo orgulho e prestígio

Arranca hoje um dos mais entusiasmantes torneios de hóquei em patins do Mundo. Em Tomar, cidade que se assume como capital do hóquei, as oito melhores equipas do campeonato da época passada reúnem-se até domingo em busca do troféu da 7ª edição da Elite Cup. Trata-se da primeira competição oficial da temporada, na qual Record volta mais uma vez a associar-se.

O espetáculo está assegurado no pavilhão junto às margens do Rio Nabão. Dos oito clubes presentes, seis marcaram presença na última edição da final eight da Liga dos Campeões, disputada em Viana do Castelo: FC Porto, Benfica, Sporting, Valongo, Oliveirense e OC Barcelos. A esta lista de luxo junta-se ainda o Sp. Tomar, detentor da Taça de Portugal, e o HC Braga, finalista da Taça WSE, segunda mais importante prova de clubes da Europa.

Em relação às últimas seis edições, há um novo formato que faz a aumentar a pressão. Quem cair nos quartos de final está fora do torneio, não podendo consolar-se, no melhor das hipóteses, com a luta pelo 3º lugar.

Favoritos? Há muitos...

O FC Porto vai defender o título. Os dragões iniciaram a última época a fazer a festa em Tomar, após triunfo frente ao Benfica por 4-1. Foi o ponto de partida para uma temporada histórica com a conquista da terceira Liga dos Campeões da sua história. Hélder Nunes, defesa que regressou ao FC Porto depois de quatro épocas no Barcelona, volta hoje a vestir de azul e branco frente ao sempre combativo e anfitrião Sp. Tomar.

Já os encarnados, campeões nacionais, procuram um troféu que foge ao clube desde 2017. Carlos Nicolía, um dos mais emblemáticos jogadores do clube, começa frente ao HC Braga, no primeiro jogo do dia, aquela que será possivelmente a última época ao serviço do Benfica.

Ainda no lote dos favoritos, o Sporting procura voltar aos troféus, depois de uma época desapontante sem qualquer título conquistado. A pressão aumenta para o técnico argentino Alejandro Domínguez. Os leões defrontam um renovado Valongo. Vice-campeões europeus, a equipa nortenha pagou o preço de uma campanha notável na Liga dos Campeões, vendo sair a maioria dos seus jogadores.

O jogo dos quartos de final teoricamente mais equilibrado é entre OC Barcelos e Oliveirense. Os minhotos conquistaram o título em 2021, no primeiro ano de Elite Cup com o selo oficial da Federação de Patinagem de Portugal. Já a equipa de Oliveira de Azeméis procura um troféu inédito, agora com Edo Bosch no comando da equipa.

Palco de experiências

A Elite Cup volta a contar com o Sistema de Revisão de Vídeo (SRV), mas com uma novidade. Na época passada, as equipas podiam solicitar a revisão de imagens duas vezes durante o jogo. Este ano, só há consulta do SRV quando os árbitros assim o entenderem. "O objetivo é melhorar a tomada de decisão para se promover a transparência e a redução de controvérsias", explica Paulo Rainha, antigo árbitro e diretor para o hóquei em patins do Conselho de Arbitragem da FPP.A maldição do vencedor continua. Vencer o primeiro troféu oficial da época deveria ser um bom indicador para a restante época, mas tal não se tem confirmado, sobretudo nas provas internas. Nas seis edições anteriores, nunca o vencedor da Elite Cup acabou a festejar o título de campeão nacional. O FC Porto fez a festa em Tomar na última época, mas acabou por cair nas meias-finais do playoff, após uma fase regular uns furos abaixo do que era esperado. Ainda assim, os dragões conquistaram a Liga dos Campeões. Na última Elite Cup, a má prestação do OC Barcelos (7.º lugar) acabou por ditar a saída de Rui Neto, com Paulo Freitas a assumir o posto na equipa minhota.

Países. Haverão cinco nacionalidades representadas na competição por jogadores: Portugal (59), Argentina (15), Espanha (8), França (4) e Itália (1).

Argentina. Há 11 jogadores argentinos, naturais de San Juan, que vão participar na Elite Cup: são eles Carlos Nicolía, Pablo Álvarez, Lucas Ordoñez, Facundo Bridge, Matías Platero, Nolito Romero, Conti Acevedo, Danilo Rampulla, Mena, Tato Ferruccio e Franco Platero.

Goleador. Ferran Font, avançado do Sporting, marcou sete golos num só jogo, na vitória dos leões diante do Turquel, na edição de 2018. O craque dos leões chegou ao clube em 2016 e participou em todas as edições.

Recorde. Já foram marcados 485 golos em seis edições da Elite Cup. O Sporting é a equipa mais goleadora na história da competição com 70 remates certeiros.