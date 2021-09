Elite Cup arranca hoje: os melhores jogam em Tomar

A Elite Cup regressa hoje. Depois do interregno de 2020 em virtude da pandemia, a maior prova de pré-temporada e na qual Record é jornal oficial volta em grande com selo oficial da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP), aumentando ainda mais o seu prestígio. A cidade de Tomar, que se assume como a capital do hóquei em patins, recebe até domingo a prova que junta as oito melhores equipas da fase regular da temporada passada: são elas Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica, OC Barcelos, Sp. Tomar, Valongo e Juv. Viana.

Jogo grande a abrir

Ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras edições, em que o 1º classificado da fase regular recebia o 8º e assim sucessivamente, foi por sorteio que se definiu os quartos-de-final. Porém, os quatro melhores classificados não se cruzam na jornada inaugural. O jogo grande do dia de hoje está marcado para as 10h e junta o Sporting, campeão nacional e europeu, à Oliveirense, crónica candidata ao título e que atrai atenções depois das seis alterações no plantel e na aposta numa equipas rejuvenescida.

Curiosidades

Depois de quatro edições como prova de exibição, a Elite Cup tem como grande novidade ter o carimbo oficial da FPP, pelo que a motivação cresce entre as equipas de forma a conquistar o primeiro troféu da temporada. Mas puxando pelo livro de vencedores, é possível constatar que o sucesso na Elite Cup não é sinónimo de sucesso nas restantes provas internas. Nas quatro edições realizadas, o vencedor nunca conseguiu vencer o campeonato ou a Taça de Portugal na mesma época. A única equipa que parece ter escapado a esta maldição foi o Sporting. Em 2018, a equipa de Paulo Freitas venceu a Elite Cup em Portimão e conquistaria a Liga Europeia nove meses depois.

Todos os jogos vão ser transmitidos no site de Record.



Receção no Convento de Cristo



Os dirigentes dos clubes foram ontem recebidos com um jantar especial no Convento de Cristo, o símbolo maior da cidade templária. A presidente da Câmara local, Anabela Freitas, aproveitou a ocasião para dar as as boas-vindas aos representantes dos oito clubes presentes na Elite Cup, assim como a toda a organização e patrocinadores. "Espero que amanhã [hoje] a luz templária ilumine as vossas equipas. Está tudo preparado para vos receber", assegurou a autarca aos presentes, numa cerimónia que contou com a animação de um grupo de dança medieval, tema que se manteve à hora da refeição.



Horas antes, ainda no hotel, foi a vez dos atletas chegarem a conta gotas. No átrio, houve momentos de confraternização e reencontros. Foi o caso de Telmo Pinto, defesa que deixou o Sporting para regressar ao FC Porto e que foi muito acarinhado pelos antigos colegas e por Paulo Freitas, técnico leonino. Hoje a bola já começa rolar...