Elite Cup: Dérbi para decidir o vencedor

Benfica e Sporting vão discutir hoje, em Tomar, o primeiro troféu oficial da temporada. Nas meias-finais da Elite Cup, as águias triunfaram diante da Oliveirense (4-2), enquanto o Sporting bateu (4-3) o Sp. Tomar. Dois jogos com muita emoção... e alguma polémica à mistura.

No primeiro jogo do dia, o Benfica teve muitos minutos a correr atrás do prejuízo. Marc Torra, capitão da Oliveirense, fez o único golo da marca de livre direto na 1ª parte. Depois de um intervalo tenso [ver peça ao lado], a equipa de Edo Bosch voltou a marcar por Facundo Navarro. O Benfica reagiu através de Roberto Di Benedetto, até que se dá um lance fulcral. Diogo Abreu festejou o 3-1, mas o golo é invalidado após recurso ao SRV por falta sobre Roberto Di Benedetto na área da Oliveirense. Penálti para o Benfica e Carlos Nicolía conseguiu fazer o empate a dois golos.

Motivados pela recuperação, a equipa de Nuno Resende marcaria por mais duas vezes por intermédio de Gonçalo Pinto e Roberto Di Benedetto. "Mostrámos que somos bons a ir atrás do prejuízo", disse Gonçalo Pinto.

Chuva de azuis

Tal como acontecera na final da Taça de Portugal de 2017, Sporting e Sp. Tomar reeditaram um jogo quezilento com 11 cartões azuis e dez bolas paradas!

Os leões entraram a perder, mas foram para o intervalo a vencer por 3-2 . Depois do golo de Platero a abrir a 2ª parte, a equipa de Nuno Lopes andou atrás do empate, mas Girão foi enorme na baliza ao defender três livres diretos e dois penáltis. A cumprir a nona época de leão ao peito, o guardião continua em grande forma. Guilherme Silva ainda deu esperança ao reduzir para um golo, mas foi o Sporting a fazer a festa.

O jogo decisivo tem transmissão no site de Record. É uma reedição da final de 2017.