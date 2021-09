Elite Cup é sinal de esperança

Já só faltam quatro dias para o início da Elite Cup, competição que reúne em Tomar os oito melhores classificados do último campeonato – Sporting, FC Porto, Benfica, OC Barcelos, Oliveirense, Sp Tomar, Valongo e Juventude de Viana –, nesta que é a primeira vez que a prova terá o ‘carimbo’ de oficial da Federação Portuguesa de Patinagem, e que assinala o regresso dos adeptos aos pavilhões.

"O público é uma grande notícia e é uma das grandes atrações da Elite Cup. Vai ser a primeira prova oficial com adeptos nos pavilhões, ainda por cima num local emblemático para o hóquei como é Tomar. Não tenho dúvidas que será um autêntico sucesso", afirmou Joaquim Sousa Ribeiro, presidente da Associação Nacional de Clubes de Patinagem, ao nosso jornal.

"Quero também destacar o papel do Record, que tem dado uma enorme relevância na divulgação da Elite Cup. Devido a esse tremendo trabalho, há pessoas de várias regiões do país que têm pedido informações de como podem adquirir os ingressos. Só é pena que todos não possam entrar, devido às limitações das regras sanitárias. Mas vamos ter um pavilhão com 50% da lotação, o que já um primeiro grande passo. É sem dúvida um sinal de esperança", sublinhou Joaquim Sousa Ribeiro.



Bilhetes colocados à venda a partir de hoje em Tomar



A Elite Cup vai contar com a presença de público, dentro das normais definidas pela Direção Geral da Saúde (DGS), onde constam a obrigatoriedade do uso de máscara, a apresentação do certificado digital de vacinação ou teste PCR, e a medição da temperatura corporal, entre outras normas. Os bilhetes para os três dias de competição são posto à venda a partir de hoje, e podem ser adquiridos nas bilheteiras do Pavilhão Municipal de Tomar, nos seguintes horários: 14h30 às 19h30 (hoje a quinta-feira) , 8h30 às 21h00 (sexta-feira e sábado) e das 8h00 às 16h00 (domingo). "Espera-se que seja um grande espetáculo desportivo. Vão estar presentes as melhores equipas nacionais, e talvez as cinco ou seis melhores da Europa do Mundo", observou Joaquim Sousa Ribeiro ao nosso jornal. Confira estas e outras informações no site oficial da prova https://www.elitecup.pt/.