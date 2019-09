Elite Cup: Juventude de Viana leva a melhor sobre a Oliveirense

A Juventude de Viana derrotou esta sexta-feira a Oliveirense, por 3-2, no segundo jogo da Elite Cup, o torneio de pré-época que está a decorrer em Portimão e que conta comcomo parceiro media.Os minhotos chegaram a liderar por 3-0, com golos de Remi Herman Luís Viana e Nelson Pereira; a equipa de Oliveira de Azeméis reduziu, por Marc Torra (2), mas não conseguiu chegar ao empate.Recorde-se que esta competição, que vai na 4ª edição, reúne os oito primeiros classificados do Campeonato Nacional da 1ª Divisão da última temporada, com FC Porto e OC Barcelos a voltarem a estar presentes, depois da ausência na edição passada devido à participação, na mesma data, na Taça Continental.Jogo 1:-HC Braga,Jogo 2: Oliveirense-Jogo 3: Sporting-OC Barcelos, 18 horasJogo 4: Benfica-Paço de Arcos, 21 horas