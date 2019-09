Elite Cup: Mais jogos no site de Record

Depois de ontem o nosso site ter transmitido três dos quatro jogos do primeiro dia, os que envolveram FC Porto, Sporting e Benfica, hoje vai transmitir mais dois, das meias-finais.

O primeiro terá lugar à hora de almoço (12h00), opondo a Juventude de Viana ao Sporting, para ao início da tarde (15h00) ser transmitido o duelo que ditará o segundo finalista, no encontro mais aguardado da tarde, o clássico entre FC Porto e Benfica.





Record é o parceiro média da quarta edição da Elite Cup, à semelhança do que aconteceu em agosto com a Internacional Masters Cup de futsal, que também teve lugar em Portimão.Depois da competição que agora está a decorrer no Algarve, as atenções viram-se para a Taça Continental, que vai decorrer no Pavilhão João Rocha e que conta com as participações de Sporting, FC Porto, Leida (Espanha) e Sarzana (Itália).