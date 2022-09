Elite Cup: Oliveirense supera OC Barcelos e encontra Benfica nas 'meias'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O OC Barcelos, campeão da Elite Cup na época passada, vai falhar a defesa do título depois de perder (3-4) frente à Oliveirense.

À entrada fortíssima da equipa de Paulo Pereira acabou por ser a chave do jogo. Marc Torra (2) e Xavi Cardoso colocaram a Oliveirense na frente com sete minutos de jogo disputados. Álvaro Morais ainda conseguiu reduzir antes do intervalo.

Na 2ª parte, Miguel Rocha aumentou a esperança do OC Barcelos, mas Tomás Pereira, de penálti, viria a aumentar para 4-2, com Zé Pedro a fechar o resultado.

A Oliveirense vai defrontar o Benfica nas meias-finais, enquanto os minhotos jogam com o Sp. Tomar.