Elite Cup: Organização e parceiros satisfeitos

A quarta edição da Elite Cup mereceu rasgados elogios de vários quadrantes, entre eles de Bernardo Ribeiro, diretor do nosso jornal, parceiro oficial media da prova, que se regozijou com o sucesso da mesma. "Tal como no Masters de Futsal,orgulha-se de trazer a Portimão o melhor do desporto nacional. É uma honra para nós estarmos agora também associados à modalidade que mais títulos dá a Portugal.""O balanço é extremamente positivo", considerou, por sua vez, Rui Carvalho, presidente da Associação Nacional de Clubes de Patinagem, entidade organizadora. "Demos um salto qualitativo, porque tivemos parceiros que nos permitiram alavancar ainda mais a prova.""A Câmara de Portimão voltou a acreditar e divulgámos a Cidade Europeia do Desporto com uma prova de hóquei em patins ao mais alto nível. E a parceria com Record foi primordial para a divulgação massiva da modalidade durante vários dias consecutivos, quer pelo streaming, quer pelo jornal", detalhou o dirigente. "A nossa estrutura não era profissional e a parceria com a Sigma Stars foi fundamental para ter este cenário montado, esta pista, e também em termos organizacionais", congratulou-se.E a próxima edição? "Ainda estamos a avaliar onde será", revelou Rui Carvalho.