Elite Cup para ver no site de Record

Arranca esta sexta-feira a Elite Cup, a primeira prova oficial da temporada e novamente com o selo. O nosso jornal volta a transmitir todos os jogos através do seu site. Para ver, basta aceder aO conteúdo vai estar em destaque na homepage.No primeiro dia de torneio no Municipal Cidade de Tomar, o Benfica defronta o HC Braga (10h). Segue-se o duelo entre Sporting e Valongo (15h) e o OC Barcelos frente à Oliveirense (18h). O último jogo do dia (21h) é entre a equipa da casa, o Sp. Tomar, e o FC Porto, detentor do título.