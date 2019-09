Elite Cup: Record transmite final e 3.º lugar

Como aconteceu nos dias anteriores, ou seja, desde sexta-feira, o site de Record vai também hoje transmitir os dois jogos mais importante do último dia.





A final, às 16h00, um clássico do hóquei em patins nacional, com o Sporting a tentar chegar à terceira vitória na Elite Cup, enquanto o FC Porto procura o primeiro título. Antes, às 13h00, os derrotados das meias-finais, Juv. Viana e Benfica, lutam pela última posição do pódio.