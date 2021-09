Elite Cup: siga a transmissão do Benfica-Juv. Viana em direto

Depois de já se terem realizado três encontros, as meias-finais da Elite Cup fecham ao final da noite, com um duelo entre Benfica e Juventude de Viana. Uma partida que arranca às 21 horas e que poderá seguir em direto no 'feed' acima.





Recorde-se que cidade de Tomar recebe até domingo a prova (é jornal oficial) que junta as oito melhores equipas da fase regular da temporada passada: são elas Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica, OC Barcelos, Sp. Tomar, Valongo e Juv. Viana.Benfica-Juv. Viana, 21 horas