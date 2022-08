Elite Cup: Sistema de revisão de vídeo (VAR) em estreia

O sorteio da 6.ª edição da Elite Cup, prova oficial de início de temporada que se realiza de 2 a 4 de setembro em Tomar, realizou-se esta quarta-feira. Assim, as oito primeiras classificadas da fase regular do último campeonato ficaram a conhecer o calendário de jogos da competição com o carimbo oficial da Federação Portuguesa de Patinagem e que terá o sistema de revisão de vídeo (VAR) em estreia.FC Porto-Sp. Tomar (10h00)Benfica-Valongo (14h00)Sporting- HC Braga (18h00)OC Barcelos-Oliveirense (21h00)Esta edição marcará ainda a estreia da competição feminina (10 e 11 de setembro) com Benfica, Sporting, CA Feira e CA Campo Ourique em ação. O sorteio ditou nas meias-finais: Benfica-CA Feira(15h) e Sporting-CA Campo de Ourique (19h). No dia seguinte disputa-se a final e jogo de atribuição do terceiro lugar.