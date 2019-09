Elite Cup: Sporting-OC Barcelos, em direto

Arrancou esta manhã a 4ª edição da Elite Cup, que reúne os oito primeiros classificados do Campeonato Nacional da 1ª Divisão da última temporada, com FC Porto e OC Barcelos a voltarem a estar presentes, depois da ausência na edição passada devido à participação, na mesma data, na Taça Continental.Siga aqui o direto do Sporting-OC Barcelos!Jogo 1: FC Porto-HC Braga, 4-2 Jogo 2: Oliveirense-Juv. Viana, 14 horasJogo 3: Sporting-OC Barcelos, 18 horasJogo 4: Benfica-Paço de Arcos, 21 horas