Elite Cup: surpresa reservada para o fim

A surpresa do dia deu-se em horário nobre. Depois de Benfica e Sporting confirmarem o favoritismo, o FC Porto caiu (2-3) nos quartos de final frente ao anfitrião Sp. Tomar e falha a defesa do título da Elite Cup. A história repetiu-se. Com um pavilhão esgotado e pintado de verde e branco, os dragões averbaram a segunda derrota consecutiva frente aos tomarenses, naquilo que parece começar a ser uma ‘malapata’ dos dragões. Em abril, a equipa de Ricardo Ares perdeu nas meias-finais (3-5) da Taça de Portugal, numa final four também disputada na cidade do Nabão. O Sp. Tomar viria a conquistar o título frente ao Sporting, adversário que defronta hoje (18h).

Tal como aconteceu há cinco meses, o FC Porto foi surpreendido pela forte entrada do Sp. Tomar. Tato Ferruccio marcou aos 57 segundos! A equipa que jogou em casa beneficiou também de alguma desinspiração de Gonçalo Alves e Hélder Nunes, dois dos melhores portugueses da atualidade. Foi um regresso azedo para o primeiro, defesa que voltou ao Dragão depois de quatro anos no Barcelona.

O mais inconformado do FC Porto foi Ezequiel Mena. O avançado argentino empatou o jogo aos 13 minutos, mas a confiança dos dragões voltou a baixar quando poucos segundos depois Filipe Almeida fez o 2-1, resultado com que se chegou ao intervalo.

A 2ª parte trouxe mais emoção, com muitos nervos à mistura. Guilherme Silva aumentou a vantagem para 3-1, na marca de penálti, com Mena a bisar ainda com 12 minutos por jogar. A ansiedade voltou a aumentar na reta final: o Sp. Tomar desperdiçou dois livres diretos e a oportunidade de fechar o jogo. Com 2:30 por jogar, o FC Porto teve a oportunidade de virar o resultado de bola parada: Gonçalo Alves (penálti) e Hélder Nunes (livre direto) permitiram a defesa ao jovem António Marante, uma certeza na baliza tomarense. A festa foi dos anfitriões que chegaram pela primeira vez às meias-finais da Elite Cup.

Favoritismo confirmado

No primeiro jogo do dia, o Benfica bateu (3-1) o HC Braga. Os campeões nacionais marcaram cedo por Roberto Di Benedetto, mas Vítor Hugo viria a fazer o empate na 2ª parte. As águias chegaram à vantagem a seis minutos do fim com ajuda da tecnologia. Após lance que deixou dúvidas, os árbitros consultaram o Sistema de Revisão de Vídeo e assinalaram penálti que Nicolía tratou de converter. No minuto seguinte, Roberto fechou o resultado. Segue-se hoje (14h30) a Oliveirense.

Já o Sporting vingou a derrota nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões ao bater o Valongo (4-2). Toni Pérez e Souto fizeram os golos na 1ª parte. O ex-leão João Almeida reduziu, mas Verona e o reforço Bessa descansaram a equipa. Francisco Silva fechou o resultado.



Edo Bosch faz a diferença



Já lá vão quatro meses desde que Edo Bosch se desfez em lágrimas na sala de imprensa, após perder a final da Liga dos Campeões pelo Valongo frente ao FC Porto.Era o fim de um ciclo notável pela equipa nortenha, com duas presenças consecutivas na final da Champions. Tudo isto numa equipa amadora com jogadores a receberem ajudas de custo. Antiga glória das balizas do FC Porto, o espanhol natural de Barcelona vai dando nas vistas como treinador.





Agora na Oliveirense, operou uma mudança de estratégia no clube. Se antes chegavam craques de renome internacional em fase descedente de carreira (e pagos a peso de ouro), Edo Bosch trouxe consigo a juventude e a irreverência de Valongo: Xano Edo (seu filho), Nuno Santos, Diogo Abreu e Facundo Navarro.Frente ao OC Barcelos, viu-se uma equipa já moldada à sua imagem. Depois do golo inaugural de Alvarinho já na 2ª parte, Lucas Martínez virou o resultado com um bis. Alvarinho ainda empatou, mas Diogo Abreu garantiu a vitória, num jogo emocionante com Xano Edo a dar nas vistas baliza da Oliveirense.A Elite Cup volta a ser palco de duelo entre os irmãos Di Benedetto. Na época passada, Roberto (Benfica) defrontou Carlo (FC Porto) na final. Este ano, o avançado dos dragões não deu o seu contributo devido a lesão, mas há na mesma duelo de irmãos. Confuso? A Oliveirense reforçou-se esta época com Bruno Di Benedetto, irmão gémeo de Roberto que deixou o Liceo da Corunha. Os dois internacionais franceses defrontam-se hoje. "Vou-lhe ganhar e ele vai ficar triste", disse Roberto ao nosso jornal.