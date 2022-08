Elite Cup Tomar 2022: Os oito melhores no arranque

A Cidade dos Templários já se encontra em contagem decrescente para a realização da Elite Cup Tomar 2022 by Auditiv, a primeira prova oficial da época 2022/23. A competição, no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, voltará a ter em campo, entre 2 e 4 de setembro, as oito melhores equipas do último Campeonato, designadamente FC Porto, Benfica, Sporting, OC Barcelos, UD Oliveirense/Simoldes, Valongo, HC Braga e SC Tomar/IPT.

Destasque ainda para a realização em paralelo da 1ª edição da Elite Cup feminina e a implementação de um sistema de revisão de vídeo, que visa minorar os erros de avaliação dos juizes.