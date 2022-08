Tomar está a engalanar-se para receber a Elite Cup (2 a 4 de setembro), tendo ontem sido abertas as bilheteiras no Pavilhão Municipal local para todos os que quiserem assistir à competição que vai acolher as oito melhores equipas da época transata. O certame promete hóquei em patins ao mais alto nível, com as equipas do FC Porto, Benfica, Sporting, OC Barcelos, Oliveirense, Valongo, HC Braga e Sporting de Tomar, que irão ter a grande oportunidade para se afirmarem na primeira prova oficial da nova temporada.