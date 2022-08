Elite Cup vai a sorteio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vai ser apresentada amanhã a sexta edição da Elite Cup, cerimónia que incluirá o sorteio da competição, que vai ter lugar em Tomar, de 2 a 4 de setembro, e que envolve as oito melhores equipas da fase regular do campeonato nacional da época transata.

Entretanto, a Federação Portuguesa (FPP) revelou que será também apresentado o Protocolo do Sistema de Revisão Vídeo (SRV), a cargo de Orlando Panza, presidente do Conselho de Arbitragem da FPP.

Para este responsável, o SRV “vai permitir analisar o comportamento do sistema e recolher os contributos dos diversos intervenientes, como o Comité de Hóquei em Patins e os clubes, para construir um protocolo final com viabilidade de implementação em outras competições”, acreditando ainda que “poderá ter todas as condições para se tornar uma ferramenta útil à disciplina e ao trabalho dos árbitros”.