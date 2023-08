Elite volta a Tomar

Está apresentada a 7º edição da Elite Cup. De 15 a 17 de setembro, as oito melhores equipas do último campeonato reúnem-se pelo terceiro ano consecutivo em Tomar para o primeiro troféu da época e que desde 2021 tem selo oficial da Federação de Patinagem de Portugal (FPP). Na cidade ribatejana, o espetáculo está garantido, ou não estivessem seis emblemas que chegaram à ‘final eight’ da Champions (FC Porto, Benfica, Sporting, OC Barcelos, Oliveirense e Valongo). A estes juntam-se ainda o Sp. Tomar, vencedor da Taça de Portugal, e o HC Braga, finalista vencido da Taça WSE, a segunda prova de clubes mais importante da Europa.

A Elite Cup tem sido sinónimo de inovação e este ano não foge à regra. Em 2022, o Sistema de Revisão de Vídeo foi implementado pela primeira vez na história do hóquei em patins, ferramenta que possibilitava às equipas solicitar aos árbitros a revisão de imagens de lances polémicos duas vezes por jogo. Este ano, dá-se a entrada do VAR.

"O Conselho de Arbitragem (CA) entendeu que é preciso continuar a evoluir", explica ao nosso jornal Luís Sénica, presidente da FPP. "O CA está a elaborar um protocolo e vamos experimentar porque este é um bom espaço para perceber se estas experiências têm validade. Continuo a achar que sim."

Dois reencontros

O sorteio realizado no Hotel do Templários, em Tomar, ditou dois reencontros. À semelhança do que aconteceu em 2022, FC Porto e Sp. Tomar voltam a encontrar-se nos quartos-de-final, assim como OC Barcelos e Oliveirense. Os dragões, campeões europeus, defendem o título conquistado no ano passado frente ao Benfica, após vitória por 4-1 na final.

Os encarnados, campeões nacionais, arrancam a época diante do HC Braga. Procuram arrecadar um troféu que escapa desde 2017, altura em que ainda não era uma prova oficial. Já o Sporting, depois de uma época sem qualquer título conquistado, estreia-se na Elite Cup frente à renovada equipa do Valongo.



Jogos para ver no site de Record



Mais uma vez, Record junta-se à festa do hóquei em patins enquanto jornal oficial da prova. Caso não consiga viajar a Tomar, pode assistir a todos os jogos através do site do nosso jornal. "Temos as oito melhores equipas com os melhores jogadores do Mundo", sublinha Bernardo Ribeiro, diretor do jornal Record que marcou presença em Tomar. "Transmitimos os jogos e isso é um privilégio. Temos apostado muito no hóquei em patins."



Prova feminina veio para ficar





Tal como no ano passado, a Elite Cup joga-se também no feminino. O Benfica, campeão em título, defronta a 7 de outubro (15h) o CA Feira, emblema que repete a presença na competição. Na segunda meia-final (19h), o HC Turquel e o Stuart de Massamá, estreantes na prova, lutam por um lugar no jogo decisivo marcado para dia 8, pelas 17h.O HC Turquel, campeão nacional em 2012, fez renascer o hóquei feminino na época passada. Mesmo com uma equipa de apenas sete jogadoras, as turquelenses conseguiram chegar à final do playoff, perdida para o Benfica.Em relação à Elite Cup da época passada, lamentam-se as ausências de Sporting e Campo de Ourique, clubes que terminaram com o hóquei em patins feminino."Não acabámos bem 2022/23. Queremos ganhar e ser felizes neste início de temporada""Defesa do título? Nós vimos sempre para ganhar. Não pensamos na época anterior. O Sp. Tomar é uma equipa muito boa e joga em casa""O Benfica entra para ganhar qualquer competição. É a primeira prova oficial da época e temos grandes expectativas""Já fomos capazes de fazer algo espetacular como ganhar a competição [2021], como também já fizemos o muito mau que foi fazer o jogo do 7.º e 8.º lugares [2022]""Estamos a formar um novo projeto, com uma nova equipa. Ainda nos estamos a conhecer e queremos chegar a esta competição da melhor forma""Queremos fazer mais e melhor. Vamos encarar esta prova com muita ambição para fazer melhor do que no ano passado""É um grupo novo e este é um bom torneio para testar as nossas capacidades. Queremos sair da Elite Cup com boas sensações para começar o campeonato da melhor forma""Ganhar a Taça de Portugal deu-nos uma responsabilidade acrescida porque os nossos adeptos estão hoje habituados a outro tipo de exigência""É o segundo ano em que o feminino está presente na Elite Cup. Isto demonstra que a igualdade de género está cada vez mais presente no desporto""É a primeira vez que participamos. Queremos levar a taça connosco. Reforçámos a equipa e vamos dar o nosso melhor em todas as provas""Estamos muito felizes por voltar a esta cidade e haver nova aposta no hóquei feminino""O que mais conta, para mim, não é retorno económico desta atividade, mas sim o que estas competições deixam nas crianças e jovens desta cidade""Obrigado a todos os que contribuem para a organização e promoção desta prova"