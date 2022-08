Em contagem decrescente para a Elite Cup

É já na próxima semana que arranca a Elite Cup, com as oito melhores equipas da última fase regular do campeonato a disputarem o troféu oficial em Tomar. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira do Pavilhão Municipal de Tomar, a partir de terça-feira (14h30 às 19h30). Recorde-se no primeiro dia de prova, na sexta-feira, realizam-se os quartos-de-final: FC Porto-Sp. Tomar (10h00); Benfica-Valongo (14h00); Sporting-HC Braga (18h00) e OC Barcelos-Oliveirense (21h00). As meias-finais jogam-se no dia seguinte (10h00 e 14h00), com a grande final a disputar-se domingo (16h00).