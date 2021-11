Equipa feminina do Benfica vence por 20-1

A equipa feminina do Benfica conseguiu esta noite, na Luz, uma vitória expressiva por 20-1 diante do APAC Tojal, em jogo da quarta jornada do campeonato nacional, zona Sul.Marlene Sousa, com cinco golos, destacou-se na goleada das águias, com Maria Silva a apontar mais quatro e os restantes a pertencerem a Catalina Flores, Maria Severino e Beatriz Figueiredo, com três cada, e Catarina Pedro com um.O Benfica lidera a zona Sul só com vitórias, três, somando nove pontos.Foto: SL Benfica