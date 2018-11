Equipas lusas procuram 2.ª vitória na Europa

As quatro equipas portuguesas que competem na Liga Europeia cumprem hoje a 2ª jornada dos respetivos grupos, com a curiosidade de todas elas jogarem fora e com o foco na segunda vitória, depois de todas terem ganhado o 1º jogo.

No Grupo A, a Oliveirense desloca-se a Itália, para defrontar o Follonica, enquanto o Sporting, no B, joga na Alemanha, frente ao Herringen. No Grupo C, o FC Porto tem, teoricamente, o jogo mais difícil, defrontando em Espanha o Reus, enquanto o Benfica está na Suíça para jogar com o campeão helvético Montreux.

Entretanto, na WS Europe Cup, o Turquel, a única equipa portuguesa que não venceu na 1ª mão da pré-eliminatória (4-4 na Alemanha) tem hoje a oportunidade de derrotar a equipa germânica do Walsum. Já o OC Barcelos, frente ao Nantes, Sp. Tomar, diante do Caldes, e Juv. Viana, na receção ao Dorbin, só têm de confirmar os triunfos da 1ª mão.