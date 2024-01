Equipas portuguesas seguem em frente na Taça Europeia de hóquei em patins

O Murches e o HC Braga, as duas equipas portuguesas na prova, garantiram este sábado o acesso aos quartos de final da Taça Europeia de hóquei em patins.

A formação de Murches conseguiu o feito depois de eliminar o Diessbach, apesar de ter perdido na segunda mão dos 'oitavos' por 6-2. A equipa de Hugo Lourenço tinha vencido na primeira volta e levou para a Suíça, para este segundo jogo, cinco golos de vantagem, que lhe permitiu passar à fase seguinte perante esta derrota.

Já os minhotos sentiram mais dificuldades em 'carimbar' a passagem a fase seguinte.

A partida foi empatada até ao final do prolongamento (2-2), obrigando a seguir para as grandes penalidades. Nessa altura, e depois de muitas oportunidades falhadas, João Silva e Pedro Mendes marcaram e deram a vitória à equipa comandada por Tó Neves (4-3).

Entretanto, os italianos do Follonica, treinados pelo português Sérgio Silva, também 'carimbaram' a passagem à fase seguinte depois de vencerem os alemães do Herringen, por 5-3. Na primeira mão, em jogo em casa, a equipa italiana já tinha vencido sem dificuldade, por 6-1.

Os espanhóis do Voltregá empataram com o CS Noisy, nesta segunda mão dos oitavos de final, por 4-4, mas seguem em frente, depois de no primeiro jogo terem vencido, em casa, por uns contundentes 11-2.

O Valdano também empatou (1-1) com o La Vendéenne, ainda assim, beneficiava de uma vitória em casa, na primeira partida, por 4-3, que também lhe permitiu seguir para os 'quartos' da prova.

A equipa italiana do Monza venceu em casa dos espanhóis do Noia, por 6-3. No primeiro jogo também já haviam vencido por 3-2, por isso mesmo, é mais uma equipa a seguir em frente.

O Igualada, que no primeiro jogo havia perdido no terreno do Grosseto, por 3-2, conseguiu o mesmo resultado no tempo regulamentar, e no prolongamento do segundo jogo. A partida foi resolvida nas grandes penalidades com o Igualada a seguir em frente (4-2).

No último encontro do dia, o Sarzana goleou o Alcoy, por 8-4, depois de um primeiro jogo em que havia perdido por 4-3, também garantiu um lugar na próxima etapa da prova.