Espanha bate Alemanha e defronta a Itália nas 'meias' do Europeu de hóquei em patins

A Espanha venceu esta quinta-feira, por 5-0, a Alemanha, no último jogo dos quartos de final do Europeu de hóquei em patins, na Catalunha, e vai disputar o acesso à final com a Itália, na sexta-feira.

A bicampeã europeia em título, que procura conquistar o 'tri' em casa, impôs-se com naturalidade à Alemanha, em Sant Sadurni d'Anoia, numa partida que controlou em regime de poupança de esforço e em que esteve sempre perto da baliza defendida por Fynn Hilbertz.

A Espanha chegou cedo à vantagem, por Martí Casas (1-0), aos três minutos, e após uma mão cheia de ocasiões de perigo elevou para 2-0, por César Carballeira, aos 13, com um remate desferido à entrada da meia pista da seleção germânica.

Sergi Aragonês aumentou para 3-0, aos 16 minutos, após Roc Pujadas ter ficado perto de marcar, ao que a seleção alemã respondeu da melhor forma, e quase de imediato, com um remate ao 'ferro' da baliza defendida pelo guarda-redes Carles Grau.

Até ao intervalo, foi a vez de Fynn Hilbertz negar por três vezes o golo a Nil Roca e Martí Casas, num mesmo lance aos 19 minutos, e ao capitão Pau Bargalló, que fez um 'bonito' sobre um adversário, ganhou posição, mas não enganou o guarda-redes alemão.

Sergi Aragonês, de penálti, elevou a vantagem da Espanha para 4-0, aos 33 minutos, e dois minutos volvidos, o guarda-redes alemão León Geisler impediu Roc Pujadas de aumentar a diferença, também na conversão de um castigo máximo.

O capitão germânico Lucas Karschau ainda procurou o golo de honra, negado pelo guarda-redes Candid Ballart, aos 38 minutos, e a Espanha elevou para 5-0 por Roc Pujadas, aos 46, após assistência de Martí Casas, fixando o resultado final.

A Espanha defronta sexta-feira a Itália, em jogo das meias-finais, pelas 20:30 (horas de Lisboa), e a Alemanha vai ter Andorra como primeira adversária na decisão do quinto ao oitavo lugares (12:30).