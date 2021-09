Espanha bate Portugal e conquista Europeu de hóquei em patins de sub-17

A Espanha conquistou esta sexta-feira o título de campeã europeia de hóquei em patins em sub-17, pela terceira vez consecutiva, ao vencer Portugal, por 8-3, em Paredes.

Depois de golear a Andorra por 9-2, a França por 9-2, a Itália por 7-2 e a Inglaterra por 10-1, o conjunto luso precisava de vencer o rival ibérico para se sagrar campeão, devido a desvantagem na diferença de golos, contudo a Espanha revelou-se quase sempre mais forte.

Bruno Saavedra foi o herói de Espanha, já que foi o autor de cinco dos oito golos do encontro, enquanto Elói Cervera apontou dois e Jan Curtiellas um.

Portugal, que esteve mal defensivamente e perdeu várias bolas decisivas nas transições, apenas garantiu equilíbrio até aos 2-2, tendo marcado por Paulo Pereira, Martim Costa e Guilherme Moreira.

Com a conquista do 'tri', a Espanha soma 20 títulos continentais, seguida de Portugal, com 13, e de Itália, com seis, as únicas seleções a somarem triunfos na competição.