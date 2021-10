Espanha goleia a França e ganha a fase de grupos do Europeu de hóquei feminino

A Espanha goleou esta sexta-feira a França por 8-0 e confirmou o primeiro lugar na fase de grupos do campeonato da Europa de hóquei em patins feminino, disputando a final no sábado com Portugal, no Pavilhão do Luso, na Mealhada.

As duas seleções, que na quinta-feira empataram 1-1, terminaram igualadas com 10 pontos em quatro jogos, contudo as espanholas têm vantagem na relação de golos marcados e sofridos.

A Itália esmagou a Inglaterra, por 11-1, e é terceira com seis pontos, mais três do que a França, enquanto a Inglaterra é a única seleção a não conquistar qualquer ponto.

Transalpinas e gaulesas vão defrontar-se, às 17:30, para encontrar a terceira classificada.

A Espanha é recordista com seis títulos - incluindo os cinco últimos, sendo que, nos derradeiros quatro, Portugal foi finalista -, seguida de Portugal, com três, Itália e Alemanha, com dois, e França, com um cetro.