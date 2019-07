O Campeonato do Mundo de sub-19 foi conquistado pela Espanha, que na final venceu por 3-2 a Argentina.Os sul-americanos chegaram ao intervalo a vencer, por 2-0, com golos de Bruno Alonso e Fabricio Torres, mas os espanhóis operaram a reviravolta no segundo tempo, com dois tentos de Roc Pujadas e um de Aleix Marimon.Já a seleção portuguesa conquistou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo ao vencer na sexta-feira por 4-1 a Itália.