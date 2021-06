Euforia na chegada do Sporting a Lisboa

Depois de ter conquistado o título nacional este domingo no Dragão Arena, o Sporting foi recebido ao final da noite por dezenas de adeptos à chegada a Lisboa.





Os adeptos, amigos e familiares juntaram-se junto ao Pavilhão João Rocha e, perto da meia-noite, entraram em euforia com a chegada do autocarro dos leões.Os atletas do Sporting juntaram-se rapidamente aos festejos e, em sintonia, cantaram com o troféu de campeão bem visível de todos."Isto é sportinguismo, é isto que nos dá força todos os dias. É sempre especial festejar com os adeptos. Mesmo em pandemia, esperaram muitas horas até chegarmos", resumiu Pedro Gil, em declarações à Sporting TV.