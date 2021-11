Eurockey Cup de Sub-15: Benfica bate Sporting na final

O Benfica venceu a Eurockey Cup de Sub-15, o mais importante torneio de clubes do escalão, realizado em Lloret, na Catalunha.





Os encarnados venceram na partida decisiva o Sporting por 5-4, com o jogo a ficar apenas resolvido no desempate por livres diretos. Os leões empataram a três nos 30 minutos regulamentares e continuavam empatados decorridos os cinco minutos do prolongamento, com um golo para cada lado. Em livres diretos, um tento solitário - por Rodrigo Preciso - da equipa orientada por Miguel Dantas valeu o título para as águias.Este é o primeiro título na prova para o Benfica, ao passo que os leões já tinham vencido em 2017. FC Porto e Paço de Arcos, também presentes nesta edição, tinham vencido em 2016 e 2018, enquanto o Valongo triunfou em 2019, num claro domínio português nas últimas edições.