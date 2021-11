há 12 min 22:38

Termina a primeira parte em Paredes

Depois de um arranque de partida muito intenso, com ambas as equipas a marcarem duas vezes nos primeiros sete minutos, Portugal conseguiu chegar à vantagem com os golos marcados por Rafa e Hélder Nunes, mas no último minuto do primeiro tempo a seleção espanhola aproveitou as distrações da equipa das quinas para voltar a deixar tudo igual. Portugal criou várias ocasiões de perigo, mas Espanha foi mais eficaz. A primeira parte acaba com muitos protestos da formação orientada por Renato Garrido devido ao terceiro golo espanhol.