Europeu de hóquei em patins: Portugal-Itália cancelado

O Portugal-Itália (17h00), referente ao jogo de 3.º/4.º lugar do Europeu de hóquei em patins, foi cancelado, confirmou a organização da prova. A Seleção Nacional registou dois casos positivos de Covid-19 - João Rodrigues e, tudo indica, Henrique Magalhães - e, à entrada para o pavilhão em Paredes, a seleção italiana recusou fazer os testes exigidos pelo delegado de saúde, o que motivou o cancelamento do encontro.A decisão do delegado de saúde em aplicar o protocolo de controlo sanitário está relacionada com o facto de a Seleção Nacional ter registado dois testes positivos, o motivou testagem a todos os que queiram entrar no pavilhão.Assim, à hora do jogo, os jogadores de Portugal subiram ao rinque e cantaram o hino, juntamente com os adeptos portugueses presentes, sem que a seleção italiana estivesse em campo.Agora, a organização está em contacto com as equipas de Espanha e França, no sentido de serem igualmente submetidas a testes tendo em vista a disputa da final, agendada para as 20h00.