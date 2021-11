Europeu: Espanha goleia Andorra por 11-0

A Espanha goleou esta segunda-feira a seleção de Andorra, por 11-0, em jogo da primeira jornada do Europeu de Paredes, juntando-se assim à França no topo do grupo.Sergi Aragonès, do Benfica, e Ferran Font, do Sporting, estiveram em destaque ao bisarem na partida, assim como Pau Bargalló e Ignacio Alabart. O leão Toni Pérez também deixou a sua marca, tendo contribuído com um golo, numa partida que contou igualmente com a participação dos portistas Xavi Malián e Xavi Barroso.Portugal entra ainda hoje em campo contra a Alemanha.