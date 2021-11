Europeu: Itália e Espanha empatam em jogo emotivo

Itália e Espanha empataram esta terça-feira (4-4) na 2.ª jornada do Europeu de Paredes, numa partida de emoções fortes, com incerteza no marcador até ao fim.

Ao intervalo, a seleção italiana estava na frente por 3-1, só que os atuais campeões europeus recuperaram no segundo tempo, até passarem para a frente por 4-3. Só que um golo de Ambrosio, a dois minutos do fim, devolveu o empate aos transalpinos, que contaram com o sportinguista Alessandro Verona. Do lado espanhol, Xavier Mallian e Xavi Barroso (FC Porto), Sergi Aragonés (Benfica) e Ferran Font e Toni Pérez (Sporting) estiveram em ação.

Ficha do jogo

