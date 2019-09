Europeu sub-17: Espanha é a última apurada para a fase final

A Espanha foi a última seleção a garantir a presença na fase final do Europeu 2019 de sub-17 de hóquei em patins, depois de esta quarta-feira vencer Israel 20-1, e empatar com a Itália 3-3.Os italianos, por outro lado, já haviam garantido esse lugar no dia anterior e esta quarta-feira conseguiram empatar com a atual campeã europeia, num jogo disputado até aos últimos segundos.No grupo B, Portugal, só com vitórias, e Suíça garantiram a passagem à fase final da prova na terça-feira.Na quinta-feira, Portugal defronta a Itália, enquanto a Espanha encontra-se com a Suíça.Os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos avançam para uma fase final, em que jogam um minicampeonato a quatro, entre 5 e 07 de setembro, e que determinará o campeão europeu.