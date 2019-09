Europeu sub-17: Portugal apurado para a fase final

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 garantiu esta terça-feira a terceira vitória no Europeu2019 da categoria com um triunfo por 4-2 sobre a França, no Pavilhão Gimnodesportivo da Física de Torres Vedras.Com este resultado, Portugal garantiu já o apuramento para a fase final da prova, bem como a Suíça, que venceu a Alemanha por 9-2.No outro jogo do grupo B, a Itália assumiu o primeiro lugar do grupo e consequente passagem à fase seguinte da prova, depois de vencer a Inglaterra, por 6-3.Na quarta-feira, os italianos defrontam a Espanha, campeã europeia em título. Os espanhóis, por sua vez, jogam duas vezes, sendo que no outro encontro enfrentam Israel.Na jornada de hoje, os israelitas, últimos do grupo, sem vitórias, foram derrotados pela seleção de Andorra por 9-4.Os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos avançam para uma fase final, em que jogam um minicampeonato a quatro, entre 05 e 07 de setembro, e que determinará o campeão europeu.